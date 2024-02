Atp di Rotterdam | Sinner con Monfils al secondo turno | “Sarà una partita durissima”

Jannik Sinner è diventato uno dei tennisti più temuti del circuito Atp, Ieri il tennista azzurro ha debutto all'ATP di Rotterdam ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Dopo la vittoria di ieri all’esordio con l’olandese di casa Van de Zandschulp (6-3, 6-3), Janniksi prepara ad affrontare ildel Torneo Atp di. L’Azzurro scenderà in campo questa sera alle 19,30 con Gael, segnando il sesto incontro in carriera tra i due. L’Altoatesino ha vinto 4 volte, mentre l’avversario solo una. “Lui è veramente pericoloso, è uno dei beniamini del pubblico però anche questo fa parte del gioco. Ogni volta che ci siamo affrontati sono stati match duri. Ho visto il suo esordio contro Shapovalov ed ha giocato proprio bene”. Ha detto, come riporta supertennistv.it. Foto FITP Tennis – Facebook