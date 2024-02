Non bastano cuore e carattere a Matteo Arnaldi , che esce di scena agli ottavi di finale del Delray Beach Open , torneo ATP 250 trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo la rimonta contro Nishioka al debutto, non riesce questa volta l'impresa con l'australiano Rinky

ATP Delray Beach 2024: Matteo Arnaldi si ferma contro l’australiano Hijikata (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si interrompe al secondo turno l’avventura di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 250 di Delray Beach. Il tennista ligure è stato sconfitto in tre set dall’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Arnaldi ha concluso con 16 ace, ma anche con 7 doppi falli, chiudendo con un percentuale del 53% di prime in campo. Dall’altra parte Hijikata ha servito abbastanza bene, ottenendo il 65% dei punti quando ha servito la prima. Un primo set a senso unico, anche se Arnaldi poteva cambiare tutto nel quarto gioco. Il ligure, infatti, manca ben quattro palle break e nel game successivo perde il servizio. Purtroppo i break di vantaggio per l’australiano diventano due, anche perchè ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si interrompe al secondo turno l’avventura dinel torneo ATP 250 di. Il tennista ligure è stato sconfitto in tre set dalRinkycon il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.ha concluso con 16 ace, ma anche con 7 doppi falli, chiudendo con un percentuale del 53% di prime in campo. Dall’altra parteha servito abbastanza bene, ottenendo il 65% dei punti quando ha servito la prima. Un primo set a senso unico, anche sepoteva cambiare tutto nel quarto gioco. Il ligure, infatti, manca ben quattro palle break e nel game successivo perde il servizio. Purtroppo i break di vantaggio perdiventano due, anche perchè ...

