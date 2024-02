Atp Delray Beach 2024 | Arnaldi fuori a sorpresa negli ottavi | Hijikata si impone in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un epilogo decisamente a, Matteoesce aglidi finale nell’ATP 250 di. Il tennista sanremese dopo più di 2h e 30? di battaglia si è arreso con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 all’australiano di origini nipponiche Rinky, n°84 del ranking mondiale. Dopo un primo set dominato dall’aussie con il punteggio di 6-2, Matteo era riuscito a riaddrizzare il match con un break chirurgico nell’ottavo game che decideva il secondo parziale per 6-3. Terzo set molto lottato, con qualche occasione da ambo le parti: l’azzurro sul 4-4 non sfrutta una palla break e nel game successivo finisce per soccombere al terzo match point utile. SportFace.