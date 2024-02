ATP Buenos Aires | Tomás Martín Etcheverry e Nicolas Jarray ai quarti Eliminati Francisco Cerundolo e Wawrinka

si è dovuto arrendere (seppur con onore) nel primo turno dell'ATP Spostando l'attenzione nei continenti americani, a Buenos Aires

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In attesa dell’esordio di Carlitos Alcaraz, opposto all’argentino Ugo Carabelli, arrivano notizie dal torneo ATP250 di(Argentina). Sulla terra rossa sudamericana ci sono i primi qualificati aidi finale. La sorpresa è l’eliminazione del n.22 del mondo, l’argentino. Una brutta prova per il top-30, al cospetto del connazionale Facundo Diaz Costa (n.87 del ranking), vittorioso con il punteggio di 7-6 (3) 6-0. Diaz Costa, quindi, prosegue nella sua avventura e incrocerà il serbo Dusan Lajovic. Il n.58 ATP ha sconfitto con lo score di 6-4 1-6 6-1 il cileno Alejandro Tabilo (n.54 del mondo). Una partita dall’andamento molto particolare, con Lajovic che ha saputo resettare dopo una seconda frazione negativa. Nessuna sorpresa nella sfida tra l’altro argentino ...

