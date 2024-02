Non si ferma la marcia di Andrea Vavassori all'ATP 250 di Buenos Aires , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il torinese si è qualificato per i quarti di finale battendo il

ATP Buenos Aires 2024: Vavassori accede ai quarti ed ora possibile sfida con Alcaraz (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un eccellente Andrea Vavassori vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista piemontese ha superato in due set il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Adesso per Vavassori ci potrebbe essere una super sfida contro Carlos Alcaraz, visto che l’azzurro affronterà il vincente del match tra lo spagnolo e l’argentino Ugo Carabelli. Una partita buonissima al servizio per Vavassori, che ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima. Djere ha pagato a carissimo prezzo le quattro palle break concesse, che sono sempre state sfruttate dall’italiano. Vavassori deve subito affrontare tre palle break in apertura di primo set, ma riesce ad annullarle tutte. Scampato il ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un eccellente Andreavola aidi finale del torneo ATP 250 di. Il tennista piemontese ha superato in due set il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Adesso perci potrebbe essere una supercontro Carlos, visto che l’azzurro affronterà il vincente del match tra lo spagnolo e l’argentino Ugo Carabelli. Una partita buonissima al servizio per, che ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima. Djere ha pagato a carissimo prezzo le quattro palle break concesse, che sono sempre state sfruttate dall’italiano.deve subito affrontare tre palle break in apertura di primo set, ma riesce ad annullarle tutte. Scampato il ...

