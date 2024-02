Atletico Madrid-Las Palmas sabato 17 febbraio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Colchoneros in un momento difficile

L'attaccante dell'Atletico Madrid aveva lasciato il campo in di una tegola poiché salterà gli impegni di campionato contro Las

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le ultime due partite giocate hanno avuto dei verdetti piuttosto amari per l’: ihanno infatti perso sia nella semifinale di andata di Copa del Rey contro l’Athletic tra le mura amiche che nella trasferta di Liga al Sanchez Pizjuan. La squadra basca, oltre a contendere la finale di coppa nazionale ai madrileni, InfoBetting: Scommesse Sportive e

L’ andata degli ottavi di finale di Champions League comincia stasera, ma per Inter-Atlético Madrid bisogna aspettare martedì prossimo: ecco comunque ... (inter-news)

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ... (bubinoblog)

Caressa non si fida del l’Atletico Madrid, avversario del l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista ha una sua ... (inter-news)

Serata di Champions League ma non ancora di Inter-Atlético Madrid , col match di andata degli ottavi di finale che si giocherà solo martedì prossimo. ... (inter-news)

La Stampa - La Juve guarda anche ai rinforzi in difesa a costo zero Dopo Djalò, costato un piccolo indennizzo al Lille, la Juventus ha messo nel mirino altro profili, a partire da Kelly, difensore del Bournemouth accostato anche al Milan, ed Hermoso dell'Atletico ...

Frattesi recuperato: ecco come sarà gestito tra Salernitana e Atletico | OneFootball Davide Frattesi è recuperato dall’infortunio rimediato nella sfida con la Juve e Inzaghi sa già come gestirlo nelle prossime partite Buona notizia per l’Inter e Simone Inzaghi. Davide Frattesi ha svol ...

Barella tra Inter e Manchester City: ingaggio da oltre 35 milioni Marotta e Ausilio hanno intenzione di definire la trattativa con l’agente del giocatore nel mese di marzo a Madrid, approfittando del match di ritorno degli ottavi con l’Atletico Madrid. Barella a ...