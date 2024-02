Atletica | Osakue trionfa a Melbourne con 61 | 57

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Daisyin Australia, nel meeting di. Al primo lancio l’azzurra conquista un 61,57 vincente, mentre alla seconda prova colleziona un 57,05 e al quinto turno un 56,67, mentre gli altri tiri sono nulli. Si tratta di un grande risultato anche in ottica ranking internazionale, che l’atleta commenta così: “Bene all’inizio, poi ci ho provato ma ho fatto alcuni errori e l’ultimo era un bel lancio, ma nullo di poco. Non vedo l’ora di andare ai campionati italiani invernali, tra una decina di giorni a Mariano Comense, e divertirmi“. the ad id=”676180? SportFace.