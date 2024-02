Atletica leggera Orecchiella d’oro Cross | titolo toscano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Gsal femminile è di nuovo protagonista a livello regionale, con la conquista delassolutodia squadre, un successo che la società garfagnina mette in bacheca per il quarto anno consecutivo. Dopo l’eccellente prima prova disputata in gennaio a Castelfiorentino, le "ragazze terribili" del gruppo biancoceleste si confermano sui prati di Barberino del Mugello, con il primo posto, davanti a Gs Lammari eCastello Firenze. Le atlete che hanno permesso la vittoria sono: Cecilia Basso, Martina Bilora, Diletta Moressa, Annalaura Mugno e Nicole Nesti, oltre a Clara Costadura e Debora Spalenza che hanno gareggiato nella prima prova. Molto buona anche la prestazione della squadra maschile che, proprio insieme a quella femminile, stacca il pass per i campionati ...