Atletica | Desalu esordisce all’aperto in Sudafrica | fa 20 40 nei 200 metri

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Potchefstroom – Anche Faustotorna in pista. Il campione olimpico della 4×100 punta a grandi traguardi nel 2024. Ha esordito nei 200durante il suo periodo di allenamento in, al Meeting ACNW Track & Field League 3 inserito nel ‘global calendar’ della World Athletics. Ha registrato sul traguardo il crono di 20.40 (vento 0.0), un tempo di qualità per essere soltanto l’inizio della stagione. L’Azzurro delle Fiamme Gialle è secondo, battuto dall’olandese Taymir Burnet (con 20.30), che si piazzato, a sua volta, davanti all’altro orange Liemarvin Bonevacia (che ha fatto 20.48). Prima della sua gara nei 200,aveva corso anche i 100e con gli stessi avversari. Per lui, il tempo è stato quello di 10.33 (+1.9). Con gli stessi piazzamenti dei 200 ...