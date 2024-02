Osakue unica azzurra a Melbourne Unica azzurra in gara Daisy Osakue unica azzurra a Melbourne Unica azzurra in gara Daisy Osakue La grande atletica è su Sky e in streaming su NOW. Su Sky Sport 24

Atletica, Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Il disco viaggia a Melbourne, misura in crescita (Di giovedì 15 febbraio 2024) Daisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco al Meeting di Melbourne, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La piemontese si è imposta con l’interessante misura di 61.57 metri, firmata subito al primo tentativo. A seguire un 57.05 alla seconda prova e un 56.67 al quarto assalto, nulli gli altri tre lanci. La stagione all’aperto è incominciata nell’emisfero australe e l’azzurra ha saputo prontamente mettersi in mostra in un evento di caratura rilevante, utile anche per migliorare il proprio piazzamento nel ranking mondiale. Passi importanti verso i grandi appuntamenti dell’estate, ovvero gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La portacolori delle Fiamme Gialle è tornata sopra i 60 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024)ha vinto la gara di lancio delal Meeting di, tappa delTour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La piemontese si è imposta con l’interessantedi 61.57 metri, firmata subito al primo tentativo. A seguire un 57.05 alla seconda prova e un 56.67 al quarto assalto, nulli gli altri tre lanci. La stagione all’aperto è incominciata nell’emisfero australe e l’azzurra ha saputo prontamente mettersi in mostra in un evento di caratura rilevante, utile anche per migliorare il proprio piazzamento nel ranking mondiale. Passi importanti verso i grandi appuntamenti dell’estate, ovvero gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La portacolori delle Fiamme Gialle è tornata sopra i 60 ...

