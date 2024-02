Atletica | Assoluti indoor Ancona 2024 | fari puntati su Dosso e Iapichino | ma non solo

Assoluti: Larissa potrebbe andare direttamente a Berlino . La corsa alla miglior prestazione stagionale. La figlia di Gianni Iapichino e Fiona May aveva già saltato nel corso della stagione indoor a

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sale l’attesa per i Campionati Italianidileggera, in programma sabato e domenica ad. Tante le protagoniste attese nel settore femminile, con due big azzurre sicuramente pronte a rubare la scena. Il riferimento non può che essere a Zaynab, che pochi giorni fa a Torun ha corso i 60 metri in 7.02 diventando la sesta donna europea di ogni tempo sulla distanza. La sprinter delle Fiamme Azzurre è la terza al mondo in stagione e sarà la grande favorita per il titolo italiano, visto che la più vicina è Anna Bongiorni in 7.29. Interesse anche per la junior Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che con 7.36 ha mancato di uncentesimo il record italiano Under 20 di Vincenza Calì del 2002 (7.35). Grande attesa anche per Larissa, ...