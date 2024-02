Atletica | Assoluti indoor Ancona 2024 | Fabbri e Diaz tra gli uomini più attesi

Sale l'attesa per i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica leggera, in programma sabato e domenica ad Ancona. Tante le protagoniste attese nel settore femminile, con due big azzurre sicuramente pronte a rubare la scena. Il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tantissima carne al fuoco ad, che nel weekend ospiterà i Campionati Italianidileggera. Al maschile non mancano i temi di interesse, con due azzurri che arriveranno addirittura all’appuntamento da leader mondiali stagionali. Nella velocità Lorenzo Simonelli proverà a fare la differenza nei 60 ostacoli, nonostante sia iscritto anche nei 60 piani. Qui invece sarà Samuele Ceccarelli l’uomo da battere e alla ricerca di un cambio di marcia dopo i primi appuntamenti stagionali non certo esaltanti. Si profila una grande sfida nel mezzofondo, con Pietro Arese e Federico Riva che si sono alternati nei giorni scorsi come recordman italiano dei 1500. Un primato poi conquistato da Ossama Meslek, che però non sarà presente ad. A due settimane dai Mondiali ...