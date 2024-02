Problema anche per Lookman dell'Atalanta . Problema al rientro in Italia: dalla Nigeria torna infortunato La Nigeria di Osimhen e Lookman ha perso in Finale la Coppa d'Africa dopo una lunga

Atalanta, Lookman torna infortunato dalla Coppa d’Africa: caviglia ko, niente Sassuolo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Gian Piero Gasperini dovrà ancora fare a meno di Ademola Lookman. Dopo le fatiche della Coppa d’Africa, il calciatore nigeriano quest’oggi non si è allenato a Zingonia, limitandosi alle terapie per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica scorsa nella finale persa contro la Costa d’Avorio, e non sarà disponibile per l’anticipo di sabato contro il Sassuolo. L’allenatore Gian Piero Gasperini, al suo posto, probabilmente porterà di nuovo in panchina Siren Diao dell’Under 23. Indisponibile anche Palomino, mentre Hien è tornato ad allenarsi in gruppo. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) Gian Piero Gasperini dovrà ancora fare a meno di Ademola. Dopo le fatiche della, il calciatore nigeriano quest’oggi non si è allenato a Zingonia, limitandosi alle terapie per la distorsione allasinistra rimediata domenica scorsa nella finale persa contro la Costa d’Avorio, e non sarà disponibile per l’anticipo di sabato contro il. L’allenatore Gian Piero Gasperini, al suo posto, probabilmente porterà di nuovo in panchina Siren Diao dell’Under 23. Indisponibile anche Palomino, mentre Hien èto ad allenarsi in gruppo. SportFace.

