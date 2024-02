Atalanta | Isak Hien a disposizione dopo tre settimane di stop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bergamo, 15 febbraio 2024 – Riecco. L’in settimana ha recuperato il 25enne difensore svedese acquistato nei primissimi giorni di gennaio dal Verona per 9 milioni. Il corazziere scandinavo da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in gruppo,l’infortunio al bicipite femorale che lo ha fermato trefa. Costringendolo a saltare le partite contro Udinese, Lazio e Genoa. Ora l’ex gialloblù è recuperato, sta lavorando con il gruppo e sarà tra i convocati per la sfida casalinga contro il Sassuolo. Stagione tormentata Stagione non fortunatissima per, finora, fermato da tre infortuni muscolari, i primi due nel girone di andata quando era al Verona, a ottobre e a dicembre, con altre sei partite saltate. Con il Verona ha messo insieme 864 in 10 presenze, a ...