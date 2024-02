Ma che ha detto Rosy Bindi ? In tv l'ex parlamentare Pd ha perso l'equilibrio in riferimento alla notizia della scorta assegnata all'Ad Rai, Roberto Sergio , a seguito alle minacce ricevute per le sue posizioni sul Medio Oriente. " Se il ministro degli Interni ha valutato che ci siano le condizioni per dare una

Assegnata la scorta all'ad Rai per la solidarietà a Israele (Di giovedì 15 febbraio 2024) Alla fine dopo tutte le polemiche è arrivata la scorta, Assegnata dal Viminale, all'amministratore delegato Roberto Sergio per le minacce ricevute per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente. Subito è arrivata la solidarietà da tutto il mondo politico. Fabio Rampelli, FdI, ha sottolineato come «mai nella storia della Rai ci si è trovati con un obbligo di scorta per l'amministratore delegato. È il segno di un'abitudine congenita della sinistra di far tracimare la legittima critica in intollerabile violenza». È la lunga coda di un festival di Sanremo in cui il conflitto in Medio Oriente è stato rievocato più volte dal palco dell'Ariston. Pronti via e durante la prima serata, dopo la sua esibizione, Dargen D'Amico lancia il suo appello: «Cessate il fuoco». Sabato Ghali intima uno «Stop al genocidio». Fino a quel ...

