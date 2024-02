Arte&Psiche | il progetto di Annamaria Ascione contro il bullismo e femminicidio al liceo Pansini

ispirato al romanzo di Oscar Wilde : una originale riflessione sulla gioventù e lo scorrere del tempo, tra l'arte, la vita e il culto della bellezza. Una delle loro più intriganti video

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arte&Psiche, undialper favorire l’inclusione sociale e combattere. Al via la quarta edizione delArte&Psiche che si riconferma alGinnasionella sede di via Sangro, grazie alla sensibilità della preside Daniela Paparella e della professoressa Maria Indrio che ne hanno voluto fortemente

Al via la quarta edizione del progetto Arte&Psiche che si riconferma al liceo Ginnasio Pansini nella sede di via Sangro, grazie alla sensibilità ... (ildenaro)

Dalla Belle Époque al Futurismo – Duilio Cambellotti e le vetrate del Duomo “Dalla Belle Époque al Futurismo – Duilio Cambellotti e le vetrate del Duomo”, arte e musica s’incontrano al Ridotto del Teatro Mancinelli di Orvieto, domenica 18 febbraio 2024 alle ore 17, nel quarto ...

Giubileo, Amedeo Minghi: “Wojtyla punto di riferimento attuale” "Giovanni Paolo II Il ricordo di un uomo che ha saputo conservare se stesso nonostante l'alta carica che ha ricoperto - afferma Minghi -. Se ha fatto bene o ...

Fedez replica al Codacons: “Butta mer.. su di me per far parlare di sé” Federico Lucia, in arte Fedez, replica - in un video su Instagram - all'esposto con cui l'associazione di consumatori chiede ...