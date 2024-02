Artem Uss sulla fuga dai domiciliari a Milano | «Organizzata all’improvviso | avrei voluto difendermi in tribunale»

all'azione disciplinare del ministero per la fuga di Artem Uss, l'generale Francesca Nanni dedica un passaggio al processo sulla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarebberimanere in Italia e difendersi per vie legali, poi laimprovvisa ha stravolto i piani. È quanto avrebbe dettoUss, l’imprenditore russo arrestato a Malpensa nell’ottobre del 2022 su mandato della giustizia statunitense e poi scappato, come riferito da Nexta. «Per formazione, la mia prima idea eraper vie legali, e vedevo la mia unica possibilità di farlo in un’aula di, preparandomi per una lunga battaglia processuale», è quanto avrebbe detto il figlio dell’ex governatore della regione di Krasnoyask, nella Siberia centrale, ma l’organizzazione dellaè arrivata «completamente». E l’imprenditore, che ha 12 capi d’accusa con altri quattro indagati da undi Brooklyn per ...

AGI - Un piano "non improvvisato ma elaborato, costruito e pianificato" in cui però "non ci sarebbe stato il coinvolgimento dei servizi segreti ... (agi)

Artem Uss, il magnate russo arrestato a Milano su mandato Usa per contrabbando di petrolio e traffico di tecnologie militari per la guerra in ... (fanpage)

Chi sono i cinque uomini del commando che ha fatto evadere Artem Uss da Basiglio Artem Uss, il magnate russo arrestato a Milano su mandato Usa per contrabbando di petrolio e traffico di tecnologie militari per la guerra in ...

Artem Uss, chi sono i 5 uomini che l'hanno fatto evadere da Milano e i loro spostamenti: San Siro, hotel di lusso e Area C L’affarista russo liberato dal commando mentre era ai domiciliari a Basiglio: ancora due i latitanti. Tra i catturati Vladimir Jovancic detto «il vecchio», serbo, suo figlio Vladimir e lo sloveno Mate ...

A creative Navy: Longtime poetry contest names winner now in Bremerton's mothball fleet A Navy tradition to write the "deck log" as a poem on New Year's Day earned recognition for a boat now retired to Sinclair Inlet.