ArteGenova 2024 | Il “Rinascimento” dell’Arte Contemporanea al Padiglione Blu

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La XVIII edizione difa il suo trionfale ritorno, consolidandosi come un appuntamento imperdibile nel mondosi prospetta come un’esperienza straordinaria, un ponte tra il passato e il futuro, un viaggio emozionante attraverso i secoli dell’espressione artistica. Quest’anno, il prestigioso evento si svolgerà dal 16 al 18 febbraio presso ...

ArteGenova 2024, tra poche ore l’anteprima della mostra L’apertura di ArteGenova 2024 è imminente, con l’anteprima che promette di stupire gli appassionati d’arte e i professionisti del settore d’arte moderna e contemporanea L’attesa è alle battute finali ...

Vernice di ArteGenova il 15 febbraio in Fiera Giovedì 15 febbraio alle ore 18, presenti Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria, l’assessore comunale al commercio Paola Bordilli e il presidente di Porto Antico ...

Tutto pronto in Fiera per ArteGenova 2024 E’ tutto pronto al Padiglione Blu della Fiera di Genova per ArteGenova che si svolgerà dal 16 al 18 febbraio 2024.