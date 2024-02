Arrestato 61enne con 1 | 4 kg di Cocaina Nascosta in Cucina

VALLE CASTELLANA. Un uomo di 61 anni è stato arrestato perché in casa aveva 1,4 kg di cocaina ai fini di spaccio. L'arresto è stato effettuato occultata in un contenitore con all'interno del riso,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Teramo - Martedì scorso, gli agenti della squadra mobile della questura di Teramo hannoun uomo di 61 anni per il possesso di 1,4 kg dicon intenti di spaccio. La droga è stata scoperta durante una perquisizione condotta presso la sua abitazione. Secondo quanto riportato dalla questura, laerain un contenitore insieme al riso nel vano, presumibilmente per evitare che si deteriorasse. La sostanza era pronta per essere distribuita a terzi, e durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche altri materiali associati al traffico di droga. L'uomo è stato quindie rinchiuso nel carcere di Castrogno, in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. leggi tutto