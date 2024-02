Arrestata l’ex direttrice del penitenziario di Catanzaro Cocaina | hashish e cellulari | “Questo carcere è un hotel”

Modena, 13 febbraio 2024 – Da mesi Perseguita va l’ex marito , dal quale non accettava essersi separata, al punto che, facendo seguito a quanto ... (ilrestodelcarlino)

Brucia vivo l'ex marito : arrestata insieme al nuovo compagno

I due avrebbero prima colpito più volte l'uomo per poi Bruciarne il corpo in auto quando era ancora in fin di vita (ilgiornale)