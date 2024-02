Armi nucleari nello spazio L’allarme Usa e le smentite russe Cosa sappiamo

Peskov: "Notizie su armi nucleari nello spazio sono uno stratagemma americano" Allarme aereo stamattina in tutta l'Ucraina. Esplosioni si sono udite a Kiev , dove il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram ai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Un’arma nucleare spaziale? Se ne parla ormai da diversi anni. E in particolare, in ambiti militari, si susseguono sul fatto che i russi abbiano investito e siano in vantaggio rispetto alle altre potenzein questo ambito. Ma se l’utilizzo di una tecnologia simile sia prossima è difficile dirlo. Lightning Imager o "fulminometro" di Leonardo a bordo dei satelliti Meteosat Third Generation (MTG) Usa: “Minaccia per la sicurezza nazionale” Fatto sta che proprio in questi giorni, il 14 febbraio, dagli Usa è arrivata un’allerta per la sicurezza “legata a Mosca” e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha annunciato di aver convocato per oggi, 15 febbraio, un incontro con la 'Gang of Eight', gli otto leader del Congresso che sono informati su questioni di intelligence classificate, rispondendo durante un briefing ad una ...