Armellino | “Non possiamo tornare dietro | guardiamo avanti”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ chiaro che la contestazione fa male. Siamo andati sotto al primo contropiede. Nel secondo tempo siamo stati bravi a riprenderla. Sembra un déjà-vu. Ormai non. Bisogna guardare”. Parla così, Marconel post gara. “Il primo tempo non è stato all’altezza dell’Avellino – afferma il centrocampista dell’Avellino – Siamo partiti contratti e siamo andati sotto al primo contropiede. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, rischiando il tre a uno con D’Ausilio. Abbiamo preso un gol su una punizione che secondo me non c’era. Ora bisogna lavorare duro per ripartire”. “E’ chiaro Avellino e’ una piazza esigente con una tifoseria importante. Tutti vorremmo vincere tutte le partite – conclude– La contestazione fa ...

