Arma nucleare spaziale Indiscrezione Usa smentita da Mosca | Stratagemma

Un'arma nucleare antisatellite Secondo Turner, la Russia sta lavorando a un'arma nucleare antisatellite, che potrebbe essere lanciata da un missile balistico o da un veicolo spaziale e che potrebbe

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le autorità statunitensi hanno informato il Congresso e gli alleati europei di essere in possesso di nuove informazioni di intelligence relative alle «capacità nucleari» della Russia, che potrebbero rappresentare una «minaccia internazionale». Alcuni funzionari anonimi hanno riferito al «New York Times» che i nuovi dati acquisiti dagli Usa sono «seri», precisando però che le «capacità» in questione sono ancora in via di sviluppo e non sono ancora state dispiegate. Non si tratterebbe, quindi, di una minaccia immediata alla sicurezza degli Stati Uniti, dell'Ucraina o dei Paesi europei. Una seconda fonte ha riferito al quotidiano che la Russia starebbe sviluppando unaanti-satellite basata su tecnologia. Questa notizia, però, è stata ora categoricamentedal Cremlino. I funzionari ...