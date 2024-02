Arezzo Casa amplia l’offerta di fondi in locazione ad uso non abitativo | ora disponibili 11 spazi tra Arezzo e Cortona

di Arezzo. A dimostrazione della continua vicinanza di Poste e dell'attenzione riservata a tutti i cittadini, la soluzione luce e gas è uno dei prodotti eservizi disponibili nei 37 Punto Poste Casa &

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 15 febbraio 2024), l’ente responsabile della gestione immobiliare nel territorio, ha annunciato l’mento deldiinad uso non. Inizialmente previsti come 10, isono ora diventati 11, con l’aggiunta dell’ex Scuola Materna del Villaggio Gattolino ad. Il 2 Febbraio scorso,ha pubblicato un avviso pubblico per ladicon diverse dimensioni e caratteristiche, situati sia adche a. Oltre ai 10già inclusi nell’avviso, si è deciso di ...