Ardea | maxi blitz delle forze dell’ordine contro l’abusivismo alle Salzare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 febbraio 2024)– Unè attualmente in corso, ad. Dall’inizio del pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, decine di auto dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno preso parte a un’azione coordinata volta a contrastare la criminalità e la presenza della malavita nella zona.: perquisizioni in corso L’operazione, che coinvolge i Carabinieri con le Unità Cinofile e la Polizia Locale mira allare gli insediamenti degli abusivi che vivono all’interno dei 706 ettari. Attualmente, sono in corso perquisizioni nelle abitazioni con il supporto dei cani ...