Archie e Lilibet: cosa significherebbe per loro se re Carlo abdicasse (Di giovedì 15 febbraio 2024) Con la diagnosi del cancro di re Carlo, l'attenzione si focalizza anche sul principe Archie e la principessa Lilibet. L'abdicazione del Sovrano, secondo alcuni esperti, potrebbe essere una possibilità concreta da considerare. Ciò significherebbe uno stravolgimento nella linea di successione al trono. Ma cambierebbe davvero qualcosa per i due figli di Harry e Meghan? In una dichiarazione condivisa da Buckingham Palace, è stata rivelata la malattia di re Carlo III, per evitare speculazioni sul suo stato di salute. La notizia ha lasciato gli esperti reali di tutto il mondo a chiedersi: cosa accadrebbe se il Re scegliesse di abdicare? Ancora più importante, cosa significherà per i suoi nipoti: Il principe George, la principessa Charlotte, il principe ...

