Apple Vision Pro | i problemi fisici provocati | passo falso in Borsa

a giudicare dai post sui social network (soprattutto su Threads e Twitter) , un numero che pare consistente di primi acquirenti del Vision Pro starebbero restituendo i loro dispositivi ad Apple. Non

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Pro rappresenta per tanti il primoverso un modo nuovo di intendere la virtualità. Un approccio non del tutto nuovo, considerando come i visori non siano nati ieri, ma di certo in grado di integrarsi meglio nella vita quotidiana degli utenti. Al di là dei lanci pubblicitari di massa, passati attraverso migliaia, se non milioni, di influencer nel mondo, qualche dubbio inizia a sorgere. Il sistema della casa di Cupertino non sarebbe perfetto, anzi, e i primi fastidi riguarderebbero l’aspetto fisico. In parole poverePro avrebbe uno scotto da pagare in termini di affaticamento del corpo dell’utente. Tutto ciò ci riporta al concetto di primo. ChePro non fosse perfetto era da dare per scontato, ...

Discounts on Apple iPhone 15 at Croma and Amazon you don’t want to miss Get the Apple iPhone 15 at a steal! Amazon and Croma offer huge discounts, bringing the price under 50,000. Find out how to grab this deal now!

Google boosts Paris's ambition to become Europe's AI epicentre US tech giant Google opened Thursday an AI research hub in Paris, part of a trend for big tech firms to base teams working on cutting-edge products in European centres. Google already employs ...

News items you should check out: February 15 Since I can’t cover everything, here are some recommended articles you should check out: ° From MacRumors: Apple has pulled the Apple Music SharePlay feature that it was testing for the HomePod and ...