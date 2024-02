Applausi all’orchestra rossoblù Il direttore Freuler non stecca Ferguson corre sempre per due Ravaglia-Lucumi | rientri al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)6,5 Titolare a sorpresa elude bene il pressing altissimo della Fiorentina con la tanto discussa costruzione bassa. Al 44’ dribbla pure Gonzalez: brividi e ovazione. Solo un errore (grave) nella ripresa, quando gli sfugge un retropassaggio di Beukema. Posch 7 Regge l’urto di Gonzalez e segnerebbe anche un gol di testa da attaccante vero se al 36’, sulla punizione di Orsolini, non lo tradisse il braccio in fuorigioco.7 Sta ancorato alla linea della propria area, come da consegne, e non macchia la propria prestazione di errori. Kristiansen 6,5 Al pronti via soffre un paio di accelerazioni di Ikone, poi stringe i bulloni e la macchina non sbanda più.7 Uno e trino. Fa il difensore aggiunto, il pivot nel giro palla dal basso ed è fondamentale nei ribaltamenti di fronte La chiusura difensiva al 32’ è da ...