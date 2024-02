(con l'eccezione di collaboratori domestici come colf e badanti). ma sappiamo che servirà per rimborsare i costi sostenuti per le le aziende di trasporto prevedono sconti per gli anziani : ad

Anziani, badanti e costi per accudire i non autosufficienti: ecco perché si rischia il collasso sociale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Le famiglie italiane sono sempre più vulnerabili, incerte nella gestione della non autosufficienza e consapevoli di dover ricorrere a risorse proprie. Il 45,3% di esse considera prioritario il potenziamento dei servizi domiciliari, partendo dal presupposto che la casa sia il miglior posto dove curarsi, il 58,7% chiede l’introduzione della deducibilità del lavoro domestico e il 49,1% dichiara di occuparsi personalmente, come caregiver, di un parente non autosufficiente, in aggiunta al ruolo della badante. Sono solo i principali risultati di una ricerca (“Dove sta andando il welfare? Salute, assistenza e previdenza nelle attese delle famiglie”), realizzata dal Censis per Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, che comprende un’indagine realizzata presso un campione di 2.400 famiglie datrici di lavoro domestico. Il Paper è il primo ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Le famiglie italiane sono sempre più vulnerabili, incerte nella gestione della non autosufficienza e consapevoli di dover ricorrere a risorse proprie. Il 45,3% di esse considera prioritario il potenziamento dei servizi domiciliari, partendo dal presupposto che la casa sia il miglior posto dove curarsi, il 58,7% chiede l’introduzione della deducibilità del lavoro domestico e il 49,1% dichiara di occuparsi personalmente, come caregiver, di un parente non autosufficiente, in aggiunta al ruolo della badante. Sono solo i principali risultati di una ricerca (“Dove sta andando il welfare? Salute, assistenza e previdenza nelle attese delle famiglie”), realizzata dal Censis per Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, che comprende un’indagine realizzata presso un campione di 2.400 famiglie datrici di lavoro domestico. Il Paper è il primo ...

Advertising

Altre Notizie

Scoperti 25 tra colf e badanti che avevano omesso di dichiarare redditi per 1,5 milioni di euro Prosegue l’azione del comando provinciale della guardia di finanza di Pistoia a contrasto dei comportamenti che erodono il gettito fiscale, sottraendo allo Stato preziose risorse finanziarie che dovre ... Quante badanti e colf ci sono in Lombardia Sono quasi 175mila i lavoratori domestici in Lombardia registrati all'Inps nel 2022, in calo rispetto al 2021. Quasi uno su tre proviene dall'Europa dell'Est, poco meno di uno su cinque è italiano. E ... Anziani non autosufficienti, l’8% dei familiari costretti a lasciare il lavoro 0%), nel 2050 si prevede che gli anziani saranno il 34,5% e i 15-64enni saranno meno del 55%. Inoltre, 6,8 milioni di pensioni sono sotto i 1.000 euro mensili. La difficoltà di avere 2 badanti ...

Video di Tendenza