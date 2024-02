Anziana investita e uccisa a Ostia | il conducente si è fermato a prestare soccorso

Una donna di 82 anni è stata investita e uccisa a Acilia. L'incidente, in via della Salvia, all'altezza del civico 117. Sul posto è intervenuto il X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Alla guida di una Volkswagen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una donna di 82 è statain Via della Salvia, all’altezza del civico 117 a(Roma). Sono in corso i rilievi di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, da parte del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, Alla guida del mezzo investitore, una Volkswagen Polo, un uomo italiano di 24 anni, che si è. Per consentire i rilievi si è resa necessaria la chiusura di via della Salvia, da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti in corso da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.