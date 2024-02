Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 15 febbraio 2024 | Trono Classico e Over

Colpo di scena per Ida Platano: a Uomini e Donne torna Mario Cusitore Le anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio , svelano che si parlerà anche di Ida Platano. In studio tornerà Mario

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 15 febbraio 2024), giovedì 15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata di pomeriggio Brando porta in esterna Beatriz con cui è riuscito a chiarirsi. In studio, però, tra la donna e Tina Cipollari ancora una volta è altissima tensione. Non cambiano le cose anche con Raffaella. Il tronista ha dichiarato di ...