Only Murders in the Building 4: Tutte le anticipazioni Dalle location spostandosi a Los Angeles per buona parte della prossima Williams e Meryl Streep né Hulu ha diffuso la trama dei nuovi episodi.

Anticipazioni episodi 9 e 10 della terza stagione di Doc (Di giovedì 15 febbraio 2024) La terza stagione di Doc – Nelle tue mani prosegue con la messa in onda del quinto appuntamento su Rai 1. Il rinvio degli episodi è dovuto al fatto che dal 6 al 10 febbraio è andato in onda il Festival di Sanremo. Nel corso della quinta parte, andranno in onda gli episodi nono e decimo, che sono intitolati “Evitarsi” e “Il fattore umano”. Nell’episodio 9, Doc (Luca Argentero) è ancora impaurito dall’idea di scoprire i tremendi segreti nascosti tra le pieghe del suo passato. Il rifiuto di questa verità lo porterà ad allontanarsi piano piano dal suo reparto. Una scelta che susciterà grandi dubbi da parte di Giulia (Matilde Gioli), la quale, a sua volta, deve occuparsi di un paziente che, come Doc, sembra nascondere qualcosa del suo passato. Nel frattempo, Enrico (Giovanni Scifoni) deve ... Leggi tutta la notizia su screenworld (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladi Doc – Nelle tue mani prosegue con la messa in onda del quinto appuntamento su Rai 1. Il rinvio degliè dovuto al fatto che dal 6 al 10 febbraio è andato in onda il Festival di Sanremo. Nel corsoquinta parte, andranno in onda glinono e decimo, che sono intitolati “Evitarsi” e “Il fattore umano”. Nell’o 9, Doc (Luca Argentero) è ancora impaurito dall’idea di scoprire i tremendi segreti nascosti tra le pieghe del suo passato. Il rifiuto di questa verità lo porterà ad allontanarsi piano piano dal suo reparto. Una scelta che susciterà grandi dubbi da parte di Giulia (Matilde Gioli), la quale, a sua volta, deve occuparsi di un paziente che, come Doc, sembra nascondere qualcosa del suo passato. Nel frattempo, Enrico (Giovanni Scifoni) deve ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza