Annuncio Shock Di Sangiovanni | Mi Ritiro Dalla Musica!

Amici, Sangiovanni lascia la musica: "Non posso più fingere, la decisione non dipende da Sanremo" Nonostante alla kermesse canora, Sangiovanni si sia posizionato tra gli ultimi in classifica , il

Con un lungo post su Instagram il cantante Sangiovanni ha annunciato di volersi prendere una pausa dopo Sanremo per dedicarsi a sé stesso e al suo benessere mentale. Rimandati quindi i prossimi impegni lavorativi, compresi l'uscita del nuovo album e il concerto al Forum di Assago in programma ad ottobre. Un duro colpo per i suoi tantissimi fan che non vedono l'ora di rivederlo al più presto in forma e magari ancora più forte di prima. Ecco tutti i dettagli! Annuncio Shock di Sangiovanni: Mi fermo! Il cantante Sangiovanni ha fatto un clamoroso Annuncio sui social. Il giovane infatti, ha deciso di fermarsi dopo aver partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e questo per dare priorità alla sua salute mentale. Sangiovanni ha quindi bloccato l'uscita del suo nuovo album ...

