Annamaria Russo in scena con ‘La meccanica del cuore’ al Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli

Andrà in scena sabato 27, alle 21.00, e domenica 28 gennaio, alle 18.00, a con la regia di Annamaria Russo. "In nome della Madre"

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte più fredda del mondo possono verificarsi strani fenomeni, ed è quanto può accadere ne Ladel cuore di Mathias Malzieu, inda sabato 17 febbraio 2024 alle ore 21.00 (in replica domenica 18) ale ildi, con Marianita Carfora, Sonia De Rosa, Fabio Rossi, Alfredo Mundo, Adriana d’Agostino, scene di Elio Rivera, adattamento e regia di. È il 1874 e in una vecchia casa in cima alla collina più alta di Edimburgo il piccolo Jack nasce con il cuore completamente ghiacciato. La bizzarra levatrice Madeleine, dai più considerata una strega, salverà il neonato applicando al suo cuore difettoso un orologio a cucù. La protesi è tanto ingegnosa quanto fragile e i ...