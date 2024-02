"Colpisce che, per intervenire in materia di sequestro di cellulari e intercettazioni, si dipinga in modo indiscriminato il pubblico ministero come una figura oscura, fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro

Anm, riforma sequestro cellulare è delegittimazione pm (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Colpisce che, per intervenire in materia di sequestro di cellulari e intercettazioni, si dipinga in modo indiscriminato il pubblico ministero come una figura oscura, fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro divulgazione. È una continua opera di delegittimazione della figura del pm, che si vuole a tutti i costi rappresentare come estranea alla cultura della giurisdizione. E l'unico effetto sarà di privarlo delle garanzie di autonomia e indipendenza previste dalla Costituzione e di sottoporlo alla influenza del potere politico, a danno dei cittadini". Così all'ANSA Alessandra Maddalena, vicepresidente dell'Anm, in merito alle annunciate misure del governo sulla riforma del sequestro dei cellulari. È condivisibile - spiega la vicepresidente dell'Anm - la preoccupazione che dati sensibili e ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Colpisce che, per intervenire in materia didi cellulari e intercettazioni, si dipinga in modo indiscriminato il pubblico ministero come una figura oscura, fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro divulgazione. È una continua opera didella figura del pm, che si vuole a tutti i costi rappresentare come estranea alla cultura della giurisdizione. E l'unico effetto sarà di privarlo delle garanzie di autonomia e indipendenza previste dalla Costituzione e di sottoporlo alla influenza del potere politico, a danno dei cittadini". Così all'ANSA Alessandra Maddalena, vicepresidente dell'Anm, in merito alle annunciate misure del governo sulladeldei cellulari. È condivisibile - spiega la vicepresidente dell'Anm - la preoccupazione che dati sensibili e ...

