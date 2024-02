Anita Olivieri squalificata da GF dopo provvedimento? C' entra un biglietto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Ci son cascato di nuovo", canta Achille Lauro e questa frase si adatta perfettamente ad. Come è noto, la concorrente del Grande Fratello è l'unica ricevere informazioni dall'esterno anche da parte degli autori del reality show. A dicembre scorso aveva ricevuto undall'esterno della Casa da parte della madre che lo aveva nascosto all'interno di una scatola di medicine consegnati alla produzione. Beccataaverlo confidato a Rosy Chin, è stata mandata al televoto senza passare tramite le nomination. Nella puntata di mercoledì 14 febbraio 2024 la signorina ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Edoardo Sanson. Durante il loro incontro le ha consegnato un fazzoletto bianco contenente un messaggio passato velocemente tra le mani mentre Alfonso Signorini parlava.ha fatto ...

Il fidanzato di Anita Olivieri è stato accusato dal web di averle dato un bigliettino spacciandolo per un fazzoletto. La verità L'articolo Il ... (novella2000)

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, Anita Olivieri ha ricevuto una splendida sorpresa per San Valentino. Nello specifico, ... (tutto.tv)

Un video diventato virale su X incastrerebbe Anita Olivieri e il fidanzato Edoardo Sanson. Quest'ultimo durante l'incontro in casa le avrebbe ... (fanpage)

Edoardo Sanson , il fidanzato di Anita Olivieri , entra nella casa del Grande Fratello per una romantica sorpresa. Ecco perché non si era esposto prima. (comingsoon)

Grande fratello, il fidanzato di Anita le passa un biglietto. Il web: “Basta, va squalificata” Durante la visita del fidanzato Edoardo, Anita sembra a tutti gfli effetti ricevere da lui un biglietto che nasconde tra le mani: il gesto non è passato inosservato e dal web, dove Anita non è mai sta ...

GF, Luzzi: Mirko e Alessio annientano Perla & Co. Anita-squalifica Brunetti rientra nella Casa di Cinecittà e riceve applausi dal pubblico per la sua esposizione legata al caso di Beatrice ...

Un messaggio speciale per Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi Gli #Anibaldi cercano di far sentire la loro vicinanza ad Anita per la mancanza di Giuseppe e al giovane ragazzo ...