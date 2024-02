Anita Olivieri " voto 7 Per una volta accantoniamo l'Anita non a caso sta attento ad ogni singola nomination che riceve e non

Anita Olivieri riceve un fazzoletto dal fidanzato durante l'incontro al GF, poi lo legge in salotto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un video diventato virale su X incastrerebbe Anita Olivieri e il fidanzato Edoardo Sanson. Quest'ultimo durante l'incontro in casa le avrebbe consegnato velocemente un fazzoletto che lei avrebbe poi aperto in salotto. "Le ha passato informazioni dall'esterno", il pensiero dei telespettatori sui social.

