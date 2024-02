Angelina Mango ritrova la custodia del premio di Sanremo | ecco che fine aveva fatto La sorpresa in tv da Cattelan

Nella frenesia e nell'esaltazione del momento l'aveva dimenticata sul palco dell'Ariston, ma Angelina Mango , fresca vincitrice della 74ª edizione del Festival di Sanremo, convinta di averla persa aveva lanciato un accorato appello: " Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio ".

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è il lietonella storia delladelsanremese persa da. La cantante nei giorni scorsisapere come non riuscisse più a trovare larossa che contiene il leoncino d’oro,che spetta a chi come lei vince il Festival di. Ieri sera, a Stasera c’è, la bella. Ospite dello show di Alessandroha avuto modo di parlare con il signor Walter, in collegamento dall’esterno del teatro Ariston: “E’ il proprietario dell’Ariston” hasapere il conduttore. Una volta allargata l’inquadratura si è visto il signor Walter con in mano la ...