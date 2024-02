Anders Breivik ha perso la causa contro la Norvegia | «Nessun trattamento disumano in carcere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024), il militante neonazista che il 22 luglio 2011 fece strage sull'isola di Utoya, halalo Stato norvegese per. La difesa dell'uomo aveva presentato istanzail regime di isolamento carcerario Brievik è sottoposto perché esso violerebbe i diritti umani e lo spingerebbe al suicidio. Il tribunale di Oslo ha rigettato il ricorso. Brievik, che oggi ha 45 anni, è stato condannato a 21 anni di, che sta scontando da circa 12 anni in isolamento in un'unità di altissima sicurezza. Nel luglio 2011 la sua incursione armata a Oslo prima, a un raduno di giovani militanti socialdemocratici sull'isola di Utoya poi, lasciò a terra 77 vittime e centinaia di feriti.