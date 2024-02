Amore per l’orto | salute per mente e corpo

product development manager de L'Insalata dell'product development manager de L'Insalata dell'Orto anche per il rosso che ben si adatta a San poi proposto una ricetta dedicata alla festa dell'amore:

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Avere un orto a scuola può sembrare strano, ma a Grumello del Monte è una realtà. Preparare il terreno, zappare, seminare, attendere è coltivare prima di tutto dei saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento esperienziale che le persone e soprattutto i bambini non sempre hanno modo di sperimentare. Si impara a conoscere il proprio territorio, l’importanza dei beni comuni e dei saperi altrui, la ricchezza delle biodiversità, il piacere dell’attesa dei cicli della natura. Coltivarea scuola è un’attività interdisciplinare per ogni età, un’occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante e allievo, tra adulto e bambino e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. Infatti, nella scuolapermette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli ...

“Noi viviamo per queste partite ed io ora sto abbastanza bene. Mi riguarderò il secondo gol, perché sinceramente non ho capito bene la dinamica. ... (sportface)

«Non ci sono misteri, per me Giorgia ( Meloni , ndr) è stata , è e sarà sempre la persona più importante della mia vita». Così Andrea Giambruno ,... (ilmattino)

L’Alzheimer Cancella la memoria, non la vita Nel libro “Le parole che non ti aspetti“una guida non solo tecnica, ma soprattutto umana: "L’amore non finisce con i ricordi", scrive Zuppi ...

Oroscopo di oggi, giovedì 15 febbraio 2024Oroscopo di oggi L'affetto dei vostri parenti sarà quella marcia in più di cui avrete bisogno per fronteggiarle altre sfide di questo periodo. In amore si prospetta una fase fiduciosa se saprete ascoltare il vostro ...

Le ’Terre inabitate’ di Furini in mostra da Wundergrafik La personale del pittore Riccardo Furini alla Galleria Wundergrafik di Forlì presenta paesaggi solitari senza presenza umana, ma ricchi di luce e colori che offrono speranza e invitano a riflettere su ...