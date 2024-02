Amici | ex protagonista del talent aprirà i concerti di Sting in tutta Europa | l’annuncio

Amici 23, flirt tra Ayle e Lucia? Spuntano alcuni indizi social Mentre gli allievi si preparano ad affrontare l'imminente fase del di Anna Pettinelli negli ultimi giorni è stato protagonista di un'

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024), una exdeldiin. La cantante sarà in tour con la star in. La exdichediè Giordana Angi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla diciottesima edizione didi Maria De Filippi. Nel corso della sua partecipazione ad, Giordana si è distinta per la sua bravura e la sua versatilità, conquistando il secondo posto e aggiudicandosi il premio della critica TIM. Il 2020 è stato un anno importante per la sua carriera: ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo ...