Amici 23 | Ayle ha trovato l’amore nella Casetta? Esplode il gossip nel talent

Al suo rientro in casetta, tuttavia, il cantante si è trovato davanti un'accoglienza gelida . Amici 23, Ayle rientra in casetta, ma i ragazzi sono inizialmente molto freddi con lui! Tutta la classe

(Di giovedì 15 febbraio 2024)si è innamorato di Lucia ad23? Tra i due allievi sembra scoccata una scintilla, come stanno le cose tra di loro?23 è ufficialmente entrato nel vivo. Ilcondotto da Maria De Filippi sta regalando infatti giorni molto importanti e complessi agli allievi, che si giocano l’accesso al Serale, in partenza come al solito il prossimo marzo. In questi giorni infatti i ragazzi sono nel pieno della loro corsa al Serale e fino a questo momento soltanto due allievi hanno ottenuto la tanto desiderata maglia d’oro: Dustin e Gaia. I cantanti e i ballerini dunque stanno dando il massimo per convincere a pieno i loro prof e guadagnarsi un posto per la fase finale delshow di Maria De Filippi. Nel mentre in, come noto, in questi mesi sono nate anche diverse coppie ...