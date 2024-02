Ambulanti di Forte dei Marmi a Bologna | dove e quando

domenica ritorna a grandissima richiesta a Spotorno l'eccellenza dell'unico vero ed originale mercato di qualità de 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi'. In uno speciale evento " reso possibile e

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Torna a grande richiesta il mercato di qualità itinerante più famoso d'Italia. "Glididei" vi aspettano domenica 18 febbraio, dalle 8 alle 19, al Padiglione 19 diFiere per una giornata all'insegna della moda e dell'artigianato Made in Italy. L'evento prevede ingresso gratuito e si svolge interamente al coperto. Boutique a cielo aperto Dopo il grande successo riscontrato nel mese di gennaio,si prepara a ospitare nuovamente un evento organizzato dal Consorzio "Glididei", che da anni porta in giro per l'Italia il meglio dell'artigianato di qualità puramente Made in Italy. Il Consorzio nasce nel 2002 dall'unione di alcuni storici banchi del ...