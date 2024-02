Alzheimer | prime linee guida europee contro labirinto diagnosi

Una radicale modifica nell'approccio diagnostico: da oggi c'è una nuova guida nel labirinto della diagnosi dei disturbi cognitivi e dell'Alzheimer. Le prime raccomandazioni intersocietarie europee realizzate dagli esperti delle maggiori Società Scientifiche del settore e coordinate da specialisti dell' Università di Genova - Irccs

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos Salute) - Cosa fare di fronte a un paziente che manifesta i primi segni di deficit cognitivo? Sarà un inizio di? O di altre demenze? Una bussola utile a orientarsi neldellaarriva dalleper l'identificazione precoce dei disturbi neurocognitivi, pubblicate su 'The Lancet Neurology' e coordinate da esperti dell'università di Genova - Irccs ospedale Policlinico San Martino, dell'università di Ginevra in Svizzera e dell'Irccs Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Le raccomandazioni rappresentano una svolta nell'approccio diagnostico, focalizzandosi non sulla malattia, bensì sul paziente e i suoi sintomi. Una strategia che potrebbe ridurre anche del 70% gli esami strumentali ...