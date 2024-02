Alzheimer | le nuove linee guida per una diagnosi più rapida

Un percorso per arrivare prima, in maniera più efficiente e, laddove possibile, con un numero inferiore di esami alla diagnosi di Alzheimer.

Tempo di lettura: 2 minuti“L’Alzheimer è un’emergenza di salute pubblica. I numeri sono allarmanti. Entro il 2050 in Europa saranno 18,8 milioni le ... (anteprima24)

Alzheimer, Pigna lancia una "Limited edition" di quaderni in vendita per tutto il 2024 Iniziativa a favore di Airalzh onlus, disponibili nei punti vendita Coop. In copertina i coloratissimi disegni realizzati da Anna, una signora colpita dalla malattia di Alzheimer ...

Alzheimer, prime linee guida europee: ‘bussola’ contro labirinto diagnosi Queste raccomandazioni nascono dall’esigenza di avere indicazioni condivise, centrate sulla presentazione dei sintomi, sul paziente ...

Salute, dagli specialisti del San Martino arrivano le prime linee guida europee sull'Alzheimer I medici e i professori del San Martino hanno lavorato insieme a quelli dell'Università di Ginevra e dell'Irccs Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia per consentire di arrivare prima ...