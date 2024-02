Altavilla Milicia | l’ultima telefonata di Antonella al papà | “Non poteva parlare | aveva ospiti a casa”

ad Altavilla Milicia (Palermo), la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi: è stata portata in una comunità protetta. L'uomo, dopo il delitto, ha chiamato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Angelo Salomone,di, la 31enne uccisa dal marito Giovanni Barreca nella loro abitazione di, nel Palermitano, insieme a due dei loro 3 figli, Kevin ed Emanuel, ha ricordato l'ultima chiamata con la figlia: "Era domenica 4 febbraio. Non era libera di, girava gli occhi verso gli altri poi mi ha detto che doveva attaccare perchéa casa".

Si delineano sempre di più i contorni della Strage di Altavilla Milicia , in provincia di Palermo. Nella casa degli orrori sono stati strappati alla

Il muratore 53enne accusato di aver ucciso la moglie e due figli ad Altavilla Milicia , così come i coniugi e presunti complici si sono avvalsi della

Bagheria, corteo e striscioni per Kevin: “Non c’è separazione con il ricordo” Domani è previsto ad Altavilla Milicia un momento di preghiera per Antonella Salamone e i ragazzi assassinati. La veglia si svolgerà nella Basilica Santuario Madonna della Milicia, alle 21.

Strage di Altavilla, compagni di Kevin in corteo a Bagheria BAGHERIA - Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuel e all ...

