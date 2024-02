Alpitour | intesa con sindacati su nuovo contratto integrativo aziendale per 1 200 dipendenti

Alpitour World, attraverso Turisanda1924, celebra i suoi primi attraverso Turisanda1924, celebra i suoi primi 100 anni con il Nuovi Trend, Innovazione, Sostenibilità " intesa come tutela dell'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Labitalia) - C'èsulda applicare ai circa 1.200di, tour operator leader del turismo organizzato in Italia. Idi categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e la direzione societaria hanno siglato a Torino, sede dell'headquarter del Gruppo, l'ipotesi di accordo di rinnovo della contrattazione integrativa che verrà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. IlCia, in vigore fino al 31 ottobre 2026, interviene su: relazioni sindacali, orario di lavoro, educational, anticipi Tfr, conciliazione vita lavoro, permessi, congedi, sostegno alla genitorialità, diritto allo studio, conservazione ...

Per Federacma necessario svecchiare il parco macchine italiano ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni siamo tutti in ascolto di quello che sta succedendo. Una mobilitazione di agricoltori la si auspicava da tempo, proprio per la lontananza e la divergenza tra le de ...