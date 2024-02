Alloggi popolari | in 66 avviati i lavori Erp cerca risorse per riaprire gli altri

con corsie preferenziali e percorsi già avviati. Nelle di rivoluzionare abbastanza le modalità di assegnazione degli alloggi, i 'Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Entro fine anno Erp consegnerà 66ristrutturati al Comune di Massa da assegnare ad altrettante famiglie che ne hanno bisogno. E’ la promessa firmata dall’ente che gestisce le casein provincia rispondendo alle domande di Unione Popolare. Sarebbe un bel passo in avanti visto che rispetto ai 104rimasti vuoti da dicembre 2022, dato fornito da Unione Popolare, a oggi come conferma Erp, ce ne sono ancora 94 che devono essere ristrutturati prima di poter essere assegnati. In un anno ne sono stati messi a posto solo 10 e certo il dato lascia un po’ a desiderare. Ecco che arrivare ad66 in meno di 12 mesi ora rappresenta una bella boccata di ossigeno. I 66, ribadisce Erp, sono stati inseriti nell’iter per la ristrutturazione e saranno assegnate ad altrettante famiglie ...