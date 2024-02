Allenatori I marchigiani esonerano Pagliari

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La pesante sconfitta casalinga contro il Rimini è stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Inevitabile, quasi, l’esonero di Giovanni. Ieri la Recanatese ha chiuso un ciclo salutando il tecnico che, appena due stagioni fa, ha portato idai dilettanti ai professionisti. Un addio certamente doloroso, ma anche inevitabile, numeri alla mano. Infatti, la Recanatese da tre mesi a questa parte sembra aver smarrito la retta via. Nessun successo, e soli tre punti conquistati da novembre a oggi. E terz’ultimo posto in classifica. "Il provvedimento è stato preso con accordo consensuale con il tecnico – sottolineano dal club – che era legato alla Recanatese fino a giugno 2025. Ancora una voltaha dimostrato professionalità ed un rapporto forte e sincero con la Recanatese, anche in questo momento di ...

Fermana condannata da due marchigiani: quanti rimpianti a Perugia SERIE C - Seghetti, nativo di Pollenza, entra e decide la sfida su assist di Polizzi. Palo Petrungaro, canarini sempre più ultimi nonostante una buona prestazione Nella notte di San Valentino la Ferma ...

Pescara, per Zeman sabato nuovo ricovero in ospedale L'allenatore del Pescara effettuerà nuovi accertamenti sanitari in ospedale, in accordo con lo staff medico del club. Zeman fu colpito qualche settimana fa da una leggera ischemia transitoria. Non ...

Bari, Iachini: “Cercato in A, ma qui c’è passione. De Lauentiis vuole vincere subito” Le dichiarazioni del nuovo tecnico del Bari, Beppe Iachini, dopo l'esordio vincente sulla panchina pugliese contro il Lecco al San Nicola ...