Allegri verso l’addio | ecco il sostituto che vuole Giuntoli

Massimiliano Allegri aggiunge una potenziale risorsa per Inter-Juventus . Ecco la situazione della novità Carlos Alcaraz per il match di domenica ... (inter-news)

Chiesa - McKennie - Rabiot : la Juventus recupera pezzi - le scelte di Allegri verso l'Inter

Inter-Juventus è la partita dell'anno, almeno per ora. E come tale non si può sbagliare nulla. Non possono sbagliare niente... (calciomercato)